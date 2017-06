Round-Up: Switolina zieht Kopf aus der Schlinge

Jelina Switolina steht an den French Open in den Viertelfinals. Die als eine der grössten Favoritinnen gehandelte Kasachin wurde von der kroatischen Qualifikantin Petra Martic aber hart gefordert. Und: Tomas Berdych trennt sich von Trainer Goran Ivanisevic.

Gegen die kroatische Überraschungsfrau Petra Martic (WTA 290) stand Jelina Switolina kurz vor dem Out. Im 3. Satz geriet die Kasachin (WTA 6) mit 2:5 ins Hintertreffen. Doch Switolina vermochte sich aus dieser heiklen Situation zu befreien und die Partie noch zu drehen. Schliesslich setzte sie sich mit 4:6, 6:3 und 7:5 durch.

Im Viertelfinal trifft Switolina auf Simona Halep. Die Rumänin (WTA 4) liess der Spanierin Carla Suarez Navarro keine Chance und siegte 6:1 und 6:1.

«Goran Ivanisevic und ich werden nicht mehr zusammenarbeiten. Es war eine gute Zeit und wir werden gute Freunde bleiben.» Mit diesen Worten gab Tomas Berdych nach weniger als einem Jahr auf Twitter das Ende der Zusammenarbeit mit seinem kroatischen Coach bekannt. Berdych war an den French Open bereits in der 2. Runde am Russen Karen Chatschanow gescheitert.