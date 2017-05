Round-Up: Titelverteidigerin Muguruza unbedrängt

Für Garbine Muguruza hat sich die Mission Titelverteidigung in Paris gut angelassen. Die spanische Weltnummer 5 überliess in der 1. Runde Francesca Schiavone nur 6 Games.

Das Kräftemessen zweier früherer French-Open-Siegerinnen ging diskussionslos an die Titelverteidigerin: Garbine Muguruza (WTA 5) dominierte Francesca Schiavone (It/WTA 78), die Championne von 2010, beim 6:2, 6:4 in allen Belangen. Somit ist das Turnier für die Spanierin weniger harzig angelaufen als im Vorjahr. Damals musste sie in der Startrunde über 3 Sätze gehen, ehe sie zum Triumph durchmarschierte.