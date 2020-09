Sofia Kenin reihte ihren 9. Sieg auf Stufe Grand Slam aneinander. In New York steht ebenso Tsvetana Pironkova in der 3. Runde, die nach 3 Jahren Turnierpause verblüfft.

Round-up US Open: Frauen

Die Top-10-Spielerin

Sofia Kenin (USA/WTA 4) - Leylah Fernandez (CAN/WTA 104) 6:4, 6:3

Je ein frühes Break pro Satz machte den Unterschied in der Zweitrunden-Partie der US Open zwischen Sofia Kenin (WTA 4) und der erst 17-jährigen Herausforderin Leylah Fernandez. Die Australien-Open-Gewinnerin nahm der jungen Kanadierin den Aufschlag jeweils in deren 2. Servicegame ab.

Legende: Augen zu und durch Sofia Kenin wurde in der 2. Runde bei Flushing Meadows ihrer Favoritenrolle problemlos gerecht. Keystone

Die an 104. Stelle der WTA-Rangliste geführte Fernandez wehrte sich hinterher zwar nach Kräften. Sie schlug ansprechend auf und hatte eine präzise Länge in ihren Schlägen, konnte aber an den Stärkeverhältnissen nicht rütteln. Zum Schluss der total 80 Wettkampf-Minuten ging es plötzlich schnell. Kenin legte ein weiteres Break zum Endstand von 6:4, 6:3 nach und hielt sich souverän im Turnier. Als nächste Aufgabe wartet die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 31).

Die Fortsetzung des Comeback-Märchens

Mit Garbine Muguruza erwischte es nach Karolina Pliskova (WTA 3) in der 2. Runde die zweite Spielerin mit einer Setzposition unter den ersten Zehn. Die zweifache Major-Championne aus Spanien musste sich überraschend der aggressiver eingestellten Tsvetana Pironkova mit 5:7 und 3:6 beugen. Die 32-jährige Bulgarin hatte ihre Tennis-Karriere vor über 3 Jahren an Position 131 des Rankings unterbrochen. Im April 2018 gebar sie Sohn Alexander.

New York markiert den Ausgangspunkt ihres persönlichen Re-Starts mit nun bereits 2 Erfolgen an einem Grand-Slam-Turnier. 2016 bei Roland Garros hatte Pironkova letztmals diese Hürde genommen und stiess damals bis in den Viertelfinal vor.

