Stefanos Tsitsipas muss in der Startrunde der US Open gegen Andy Murray über 5 Sätze. Andrej Rublew bezwingt den 42-jährigen Ivo Karlovic.

Legende: Musste lange kämpfen Stefanos Tsitsipas in New York. imago images

Die Top-10-Spieler

Daniil Medwedew (ATP 2) - Richard Gasquet (ATP 79) 6:4, 6:3, 6:1

Stefanos Tsitsipas (ATP 3) - Andy Murray (ATP 112) 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4

Andrej Rublew (ATP 7) - Ivo Karlovic (ATP 221) 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

So hatte sich Stefanos Tsitsipas sein Auftaktspiel an den US Open in New York wohl nicht vorgestellt. Die Weltnummer 3 musste gegen die ehemalige Weltnummer 1 Andy Murray über 5 Sätze gehen, ehe nach 4:49 Stunden der Sieg im Premieren-Duell der beiden Tatsache war. Mit 159 markierte der Grieche am Ende nur 9 Punkte mehr als Murray. Beim 34-jährigen Briten machte sich ab dem 4. Satz auch etwas das Alter bemerkbar.

19 Asse waren für Ivo Karlovic nicht genug, um Andrej Rublew ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Der favorisierte Russe wurde einzig im 2. Durchgang einem Stresstest unterzogen, bestand diesen mit einem klaren 7:3 im Tiebreak aber souverän. Derweil avancierte der mittlerweile 42-jährige Karlovic zum ältesten Teilnehmer der Geschichte im US-Open-Hauptfeld (Open Era). In der Weltrangliste belegt der kroatische Aufschlagspezialist nur noch Position 221.

Ein ausgedehnter 1. Turniertag bei «Flushing Meadows» nahm für den an Nummer 2 gesetzten Daniil Medwedew ein schnelles und erhofftes Ende. Der Russe bodigte den französischen Aussenseiter Richard Gasquet, dessen Widerstand von Satz zu Satz schwand, diskussionslos in 3 Sätzen. Der amtierende ATP-Finals-Champion trifft in New York nun auf den Deutschen Dominik Koepfer (ATP 57).