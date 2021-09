Legende: Rauscht weiterhin durch das Turnier Daniil Medwedew bei den US Open. Keystone

Der Top-10-Spieler

Daniil Medwedew (ATP 2) - Pablo Andujar (ATP 74) 6:0, 6:4, 6:3

Andrej Rublew (ATP 7) - Frances Tiafoe (ATP 50) 6:4, 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 1:6

Daniil Medwedew ist bei den diesjährigen US Open auch im 3. Spiel ohne Satzverlust geblieben. Der 25-jährige Russe räumte Pablo Andujar nach weniger als 2 Stunden Spielzeit aus dem Weg. Besonders im 1. Durchgang war die Weltnummer 2 mindestens eine Nummer zu gross für Andujar: Dem Spanier gelangen gerade mal 5 Punkte. Im Achtelfinal bekommt es Medwedew mit dem Briten Daniel Evans (ATP 27) zu tun.

Die Segel vorzeitig streichen muss hingegen Andrej Rublew. Medwedews Landsmann zog in einem spektakulären Match gegen Frances Tiafoe in 5 kräfteraubenden Sätzen den Kürzeren. Obschon Rublew den 4. Durchgang mit 6:4 für sich entscheiden konnte, blieb er im Entscheidungssatz gegen den physisch überlegenen Tiafoe chancenlos. Nach 3:45 Stunden verwertete der US-Amerikaner seinen 1. Matchball und zog an den US Open wie bereits im Vorjahr in den Achtelfinal ein. Dort bekommt es Tiafoe am Sonntag mit dem Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 15) zu tun.

01:05 Video Tiafoe schlägt Rublew und löst auf Arthur Ashe Ekstase aus Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen

