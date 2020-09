Legende: Locker im Viertelfinal Alexander Zverev. Keystone

Die Top-10-Spieler

Alexander Zverev (GER/ATP 7) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP/ATP 99)

Alexander Zverev ist ohne grosse Anstrengung in die Viertelfinals der US Open eingezogen. Er schlug den ungesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina in 1:34 Stunden deutlich mit 6:2, 6:2, 6:1. Für den 23-Jährigen aus Hamburg ist es der erste Vorstoss unter die letzten 8 in Flushing Meadows.

Zverev präsentierte sich von Beginn an hochkonzentriert und dominierte die Partie gegen seinen 21 Jahre alten Gegner. Er servierte stark und leistete sich kaum einfache Fehler. Schon nach 58 Minuten gewann er den 2. Satz. Anfang des 3. Satzes verletzte sich der Spanier am Knöchel und musste behandelt werden, kämpfte aber anschliessend bis zum Spielende weiter.

Coric ohne Probleme

Ebenfalls in der nächsten Runde steht der Kroate Borna Coric (ATP 32). Der 23-Jährige bezwang den Australier Jordan Thompson (ATP 63) in etwas mehr als zwei Stunden mit 7:5, 6:1, 6:3.

Der Dreisätzer dürfte für Coric eine willkommene Abwechslung zur Drittrunden-Partie gewesen sein, als er mit Stefanos Tsitsipas die Weltnummer 6 in einem Marathon-Match aus dem Turnier warf. Mit Zverev bekommt er es im Viertelfinal mit dem nächsten Top-10-Spieler zu tun.