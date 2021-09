Die Top-10-Spieler

Alexander Zverev (ATP 4) - Sam Querrey (ATP 78) 6:4, 7:5, 6:2

Denis Shapovalov (ATP 10) - Federico Delbonis (ATP 47) 6:2, 6:2, 6:3

Matteo Berrettini (ATP 8) - Jérémy Chardy (ATP 70) 7:6 (7:5), 7:6 (9:7), 6:3

Olympiasieger Alexander Zverev ist mit einer konzentrierten Leistung in die zweite Runde der US Open eingezogen. Der Deutsche, der im vergangenen Jahr in New York als Finalist nur knapp den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel verpasst hatte, war gegen den US-Amerikaner Sam Querrey kaum gefordert. Der 24-Jährige gestand seinem Gegner keinen einzigen Breakball zu und entschied die Partie nach nur 1:40 Stunden für sich.

Ähnlich souverän übersprang auch Denis Shapovalov seine Starthürde. Der Kanadier besiegte den Argentinier Federico Delbonis in 3 Sätzen und liess keinen Breakball zu. Seinerseits nutzte der Linkshänder die Hälfte aller Chancen zum Service-Durchbruch (6 von 12).

Etwas mehr zu beissen hatte der Italiener Matteo Berrettini. Die Weltnummer 8 stand gegen den Franzosen Jérémy Chardy 2:31 Stunden auf dem Platz und entschied die ersten beiden Sätze erst im Tiebreak für sich. Im 2. Durchgang musste der Halbfinalist von 2019 zudem drei Satzbälle abwehren.