Round-up: Venus Williams dreht Rad der Zeit zurück

Die 1. Halbfinalistin bei den Australian Open heisst Venus Williams. Die Amerikanerin stand in Melbourne letztmals 2003 in der Vorschlussrunde.

Die älteste Spielerin hat bei den Australian Open die Halbfinals erreicht. Die 36-jährige Venus Williams (WTA 17) schlug in einem umkämpften Viertelfinal die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 27) mit 6:4, 7:6 (7:3). «Ich bin so glücklich, dass ich hier noch einmal spielen darf», freute sich Williams. Letztmals stand die ältere der Williams-Schwestern in Melbourne vor 14 Jahren (!) im Halbfinal.

Im Turnier der Juniorinnen zog die topgesetzte Schweizerin Rebeka Masarova mit einem Zweisatzerfolg (6:4, 6:3 gegen die Chinesin Xin Yu Wang) in die Achtelfinals ein. Die 17-Jährige hatte 2016 «Down Under» die Halbfinals erreicht. Zudem gewann sie die French Open.