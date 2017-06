Round-Up: Wawrinka trifft auf Monfils

Der Achtelfinal-Gegner von Stan Wawrinka an den French Open heisst Gaël Monfils. Der Franzose profitierte von der Aufgabe seines Landsmannes Richard Gasquet. Und: Martina Hingis und Yung-Jan Chan stehen im Doppel-Viertelfinal.

Gasquet muss gegen Monfils wegen Oberschenkelproblemen aufgeben

Pliskova und Switolina sind souverän weiter

Hingis/Chan schlagen Bertens/Larsson klar in 2 Sätzen

Das Duell der beiden Franzosen Gaël Monfils und Richard Gasquet nahm nach 2:24 Stunden ein abruptes Ende. Beim Stand von 7:6, 5:7 und 4:3 aus Sicht von Monfils musste Gasquet wegen Oberschenkelproblemen aufgeben. Monfils fordert nun am Montag im Achtelfinal Stan Wawrinka. Im Head-to-Head steht es 2:2.

Wie schon beim Dreisatzsieg gegen Tomas Berdych stellte Karen Chachanow sein Talent auch gegen John Isner unter Beweis. Bereits am Samstag hatte er den 1. Satz im Tiebreak gewonnen. Am Sonntag knüpfte er an diese Leistung an und siegte schliesslich 7:6, 6:3, 6:7, 7:6. Nun trifft der Russe auf Andy Murray.

Mit Kei Nishikori schrammte die Nummer 8 des Turniers nur knapp an einer Niederlage vorbei. Gegen den Südkoreaner Hyeon Chung musste der Japaner über 5 Sätze und siegte 7:5, 6:4, 6:7, 0:6, 6:4.

Bei den Frauen bekundete die an Nummer 2 gesetzte Karolina Pliskova gegen die Deutsche Carina Witthöft nur im 1. Satz Probleme. Die Tschechin setzte sich schliesslich aber 7:5, 6:1 durch. Ebenfalls weiter sind Elina Switolina (Russ/WTA 6) und Caroline Wozinacki (Dä/WTA 12).

Im Frauen-Doppel stehen Martina Hingis und Yung-Jan Chan im Viertelfinal. Im Achtelfinal bekundeten die Schweizerin und die Taiwanesin keine Probleme und schlugen Kiki Bertens/Johanna Larsson (Ho/Sd) 6:2 und 6:0. Die nächsten Gegnerinnen sind noch nicht bekannt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 04.06.2017, 13:15 Uhr