Sowohl Iga Swiatek als auch Aryna Sabalenka bekunden in ihren Drittrundenpartien in Wimbledon keine Schwierigkeiten.

Legende: Liess ihrer Gegenspielerin keine Chance Iga Swiatek. Keystone

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (WTA 9) - Irina Begu (WTA 79) 6:1, 6:0

Aryna Sabalenka (WTA 4) - Maria Camila Osorio Serrano (WTA 94) 6:0, 6:3

Was man in 55 Minuten alles machen kann? Den Rasen mähen beispielsweise. Alternativ die Küche putzen. Oder schnell einmal durch die 3. Runde in Wimbledon marschieren. So wie Iga Swiatek bei ihrem 6:1, 6:0-Erfolg über die Rumänin Irina Begu. Im Eilzugstempo ist die an Nummer 7 gesetzte Polin und letztjährige French-Open-Siegerin in den Achtelfinal gestürmt. In der Runde der letzten 16 trifft die 20-jährige Swiatek auf die Tunesierin Ons Jabeur (WTA 24).

Ebenfalls souverän weiter ist Aryna Sabalenka. Die Weltnummer 4 steht dank einem klaren 2-Satz-Sieg gegen die Qualifikantin Maria Camila Osorio Serrano erstmals im Achtelfinal an der Church Road. Bei ihren bisherigen Auftritten in Wimbledon war die Belarussin nie über die 2. Runde hinausgekommen. Am Montag kämpft sie gegen Elena Rybakina (WTA 20) um den Viertelfinal-Einzug.

Das tschechische Duell

Karolina Pliskova (WTA 13) - Tereza Martincova (WTA 87) 6:3, 6:3

Die ehemalige Weltranglistenerste Karolina Pliskova schlug Tereza Martincova im Duell der Tschechinnen mit 6:3, 6:3 und zieht ebenfalls in den Wimbledon-Achtelfinal ein. Trotz 36 unerzwungenen Fehlern und 9 Doppelfehlern bekundete Pliskova auch dank 30 Winnern keine Probleme mit ihrer Landsfrau. Pliskova, die mit Ausnahme von Wimbledon bei jedem Grand Slam mindestens einmal den Viertelfinal erreicht hat, bekommt es in der nächsten Runde mit Ludmilla Samsonowa (WTA 65) zu tun.