Novak Djokovic schlägt Kevin Anderson in 3 Sätzen. Matteo Berrettini meistert seine Starthürde in Wimbledon souverän.

Legende: Steht in Wimbledon in Runde 3 Novak Djokovic. Keystone

Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (ATP 1 ) - Kevin Anderson (ATP 102) 6:3, 6:3, 6:3

Matteo Berrettini (ATP 9) - Guido Pella (ATP 59) 6:4, 3:6, 6:4, 6:0

Novak Djokovic ist ohne Probleme in die 3. Runde von Wimbledon eingezogen. Der Serbe schlug den Südafrikaner Kevin Anderson in 3 Sätzen und bekundete nur in der Startphase Mühe mit der rutschigen Unterlage. Bei der Neuauflage des Wimbledon-Finals von 2018 liess die Weltnummer 1 keine Zweifel an seiner Form offen. Djokovic nutzte gegen den starken Aufschläger Anderson 4 von 8 Breakbällen und gestand seinem Kontrahenten keine Möglichkeit zum Break zu. In der 3. Runde trifft Djokovic auf den Italiener Andreas Seppi (ATP 90) oder den US-Amerikaner Denis Kudla (ATP 114).

Matteo Berrettini ist erfolgreich in die Wimbledon-Ausgabe 2021 gestartet. Die italienische Nummer 1 setzte sich in der Startrunde in 4 Sätzen gegen den Argentinier Guido Pella durch. Einzig im 2. Durchgang zog Berrettini eine Schwächephase ein. Der frischgebackene Champion des Vorbereitungsturniers in Queens fand den Tritt aber schnell wieder, nach 2:16 Stunden und einem einseitigen 4. Umgang stand der Sieg von Berrettini fest. Nächster Gegner des Italieners ist der Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 139).