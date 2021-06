Legende: Steht in Wimbledon in Runde 3 Novak Djokovic. Keystone

Die Top-10-Spieler

Novak Djokovic (ATP 1 ) - Kevin Anderson (ATP 102) 6:3, 6:3, 6:3

Matteo Berrettini (ATP 9) - Guido Pella (ATP 59) 6:4, 3:6, 6:4, 6:0

Novak Djokovic ist ohne Probleme in die 3. Runde von Wimbledon eingezogen. Der Serbe schlug den Südafrikaner Kevin Anderson in 3 Sätzen und bekundete nur in der Startphase Mühe mit der rutschigen Unterlage. Bei der Neuauflage des Wimbledon-Finals von 2018 liess die Weltnummer 1 keine Zweifel an seiner Form offen. Djokovic nutzte gegen den starken Aufschläger Anderson 4 von 8 Breakbällen und gestand seinem Kontrahenten keine Möglichkeit zum Break zu. In der 3. Runde trifft Djokovic auf den US-Amerikaner Denis Kudla (ATP 114).

Matteo Berrettini ist erfolgreich in die Wimbledon-Ausgabe 2021 gestartet. Die italienische Nummer 1 setzte sich in der Startrunde in 4 Sätzen gegen den Argentinier Guido Pella durch. Einzig im 2. Durchgang zog Berrettini eine Schwächephase ein. Der frischgebackene Champion des Vorbereitungsturniers in Queens fand den Tritt aber schnell wieder, nach 2:16 Stunden und einem einseitigen 4. Umgang stand der Sieg von Berrettini fest. Nächster Gegner des Italieners ist der Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 139).

Legende: Will in Wimbledon weit kommen Matteo Berrettini. Keystone

Die Marathons

Andy Murray (ATP 118) - Oscar Otte (ATP 151) 6:3, 4:6, 4:6, 6:4, 6:2

Gaël Monfils (ATP 17) - Christopher O'Connell (ATP 130) 4:6, 6:2, 7:6, 4:6, 6:4

Nick Kyrgios (ATP 60) - Ugo Humbert (ATP 25) 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 9:7

Erst kurz vor 23:30 Uhr konnte Andy Murray seinen Einzug in die 3. Runde feiern. Der Schotte, der nach vier Jahren Absenz in Wimbledon sein Comeback gibt, musste gegen den deutschen Qualifikanten Oscar Otte 3:50 Stunden kämpfen, bis sein Fünfsatzsieg feststand. Murray drehte dabei mit dem begeisterten Publikum im Rücken einen 1:2-Satzrückstand. Otte hatte bereits in der 1. Runde gegen den Franzosen Arthur Rinderknech knapp 4 Stunden auf dem Platz gestanden. Murray bekommt es am Freitag mit Denis Shapovalov (ATP 12) zu tun. Gegen den Kanadier hat er noch nie gespielt.

Legende: Das Publikum in Wimbledon treibt ihn zu Höchstleistungen Andy Murray. Keystone

Das Spiel zwischen Gaël Monfils und Christopher O'Connell zog sich über drei Tage hin. Am Montag wurde beim Stand von 4:6, 6:2 aus Sicht von Monfils zum ersten Mal unterbrochen. Am Dienstag dann verhinderte der Regen erneut, dass die Partie beendet werden konnte. Beim Stand von 3:2 für den Franzosen im 5. Satz ging es am Mittwoch weiter. Und der 35-Jährige zog durch: Den Break-Vorsprung liess er sich gegen den australischen Qualifikanten nicht mehr nehmen. Offiziell betrug die Spielzeit 3:24 Stunden.

Über 2 Tage erstreckte sich die Partie zwischen Nick Kyrgios und Ugo Humbert. Mit dem besseren Ende für den Australier, der damit ein erfolgreiches Comeback auf der ATP-Tour feierte. Der entscheidende Service-Durchbruch gelang der Weltnummer 60 im 5. Satz beim Stand von 7:7. Nach 3:25 Stunden verwertete der 26-Jährige seinen 1. Matchball. Kyrgios hatte seit seinem 3.-Runden-Out an den Australian Open im Februar kein Turnier mehr bestritten.