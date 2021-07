Legende: Musste hart für den Sieg kämpfen Daniil Medwedew. Keystone

Der Top-10-Spieler

Daniil Medwedew (ATP 2) - Marin Cilic (ATP 37) 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2

Matteo Berrettini (ATP 9) - Aljaz Bedene (ATP 64) 6:4, 6:4, 6:4

Alexander Zverev (ATP 6) - Taylor Fritz (ATP 40) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)

Daniil Medwedew musste am Samstag gegen Marin Cilic über die volle Distanz gehen, um den Achtelfinaleinzug klarzumachen. Der Russe verlor die ersten beiden Sätze, ehe er die Partie doch noch drehte und am Ende mit 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2 gewann. Er trifft nun auf den Polen Hubert Hurkacz (ATP 18).

Matteo Berrettini steht in Wimbledon wie vor 2 Jahren im Achtelfinal. Gegen den Slowenen Aljaz Bedene gab sich der Italiener in der 3. Runde keine Blösse und verwertete nach 1:42 Stunden seinen ersten Matchball mit einem Ass. Überhaupt konnte sich die Weltnummer 9 auf seinen Aufschlag verlassen. Nicht weniger als 20 Asse schlug der 25-Jährige, der im Achtelfinal auf den Belarussen Ilja Iwaschka (ATP 79) trifft.

Alexander Zverev korrigierte seinen Fehlstart gegen Taylor Fritz und zieht ebenfalls in die Runde der besten 16. «Das war wahrscheinlich nicht das beste Match, das ich in diesem Turnier hier gespielt habe», sagte Zverev, «aber ich habe einen Weg gefunden, es zu gewinnen, das ist das Wichtigste.» Der Deutsche steigerte sich nach dem verlorenen Startsatz und der erst vor 3 Wochen am Meniskus operierte US-Amerikaner Fritz konnte sein Niveau nicht ganz halten.

Die Aufgabe

Beendet ist derweil das Comeback von Nick Kyrgios. Der Australier musste in der 3. Runde gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime nach dem 2. Satz aufgeben. Nachdem der Australier den 1. Satz noch klar für sich hatte entscheiden können, bekundete er im zweiten Satz Schmerzen im Bauchbereich. Weil ihn die Verletzung vor allem bei eigenem Aufschlag beeinträchtigte, gab die Weltnummer 60 bei 1:1 nach Sätzen auf. Begonnen hatte die Partie in klassischer Kyrgios-Manier. Der Australier vergass sein Schuhwerk in der Kabine.