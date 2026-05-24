Höchst unangenehme Situation für Arthur Géa in Roland Garros: In seinem Erstrundenmatch bei den French Open musste der 21-Jährige im 1. Satz gegen den Russen Karen Chatschanow mal ganz dringend verschwinden – durfte aber nicht sofort.

Kraft- und chancenlos

«Ich habe Durchfall und muss dringend auf die Toilette. Ich kann es nicht mehr aushalten und werde sonst auf den Platz machen», sagte Géa in aller Deutlichkeit, als er beim Stand von 1:4 und Vorteil für ihn um eine schnelle Auszeit bat. Die Referees entschieden, das Game noch zu beenden – danach rannte der Lokalmatador direkt Richtung Stilles Örtchen.

Kurz später nahm er unter dem Applaus der Zuschauer auf dem Court Suzanne-Lenglen seinen Match wieder auf. Am Ende fehlte Géa allerdings die Energie, die Partie verlor er 3:6, 6:7 (3:7), 0:6.

Resultate