Schlägt sich Juschni wegen Federer wieder blutig?

In den USA sorgte Michail Juschni schon für positive wie negative Schlagzeilen. Welches Gesicht zeigt der Russe in der 2. Runde der US Open gegen Roger Federer?

Bernard Tomic'in yerine turnuvaya dahil olan Mikhail Youzhny, 9 yıl önce Miami'de raketiyle kafasını yarmıştı. #MiamiOpen pic.twitter.com/jN7CF7TBSe — Tenis Kanalı (@TenisKanali) 24. März 2017

Mittlerweile ist Michail Juschni in die Jahre gekommen. 35 ist der Russe, seine grössten Erfolge sind eine Weile her, er steht nur noch auf Rang 101 der Weltrangliste.

Und obwohl er einst die Nummer 8 der Welt war, ist es kein genialer Ballwechsel, kein Jubelschrei und auch kein Interview, das mit auf Youtube als erstes findet, wenn man nach seinem Namen sucht.

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Das Spiel zwischen Roger Federer und Michail Juschni übertragen wir ab 20:30 Uhr live auf SRF info und in der Sport App.

Stattdessen gibt es von Roger Federers Gegner in der 2. Runde er US Open dieses Video, bei dem er mit blutiger Stirn vom Platz läuft, nachdem er sich den Schläger mehrmals an den Kopf geschlagen hatte. Passiert ist die Szene 2008 in Miami gegen Nicolas Almagro.

Knüpft er an frühere Erfolge an?

Doch an die USA hat der Routinier durchaus auch positive Erinnerungen im Gepäck. Schliesslich erlebte der Heisssporn, der sich nach einem Sieg stets mit militärischem Gruss vom Publikum verabschiedet, an den US Open die grössten Erfolge seiner Karriere:

2006: Der damaligen Weltnummer 5, Tommy Robredo, überlässt Juschni nur gerade 3 (!) Games, schlägt danach Rafael Nadal und verliert dann in 4 Sätzen gegen Andy Roddick.

2010: Nach einem Sieg im Viertelfinal gegen Stan Wawrinka muss sich Juschni erst in der Runde der letzten 4 Nadal beugen.

2010: Juschni schlägt Wawrinka im US-Open-Viertelfinal 2:49 min, aus sportaktuell vom 10.9.2010

Wer entscheidet das Spiel zwischen Federer und Juschni für sich?

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.08.2017, 03:00 Uhr