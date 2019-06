Vor dem Viertelfinal am Dienstag ist zu spüren, wie sehr sich Federer und Wawrinka über all die Jahre schätzen gelernt haben.

Roger Federer präsentiert sich seit Beginn des Turniers in bester Laune. Mit viel Witz und Charme beantwortet er jede noch so kuriose Frage der Journalisten. So auch nach seinem Achtelfinalsieg gegen Leonardo Mayer.

Federer freut sich mit Wawrinka

Als die Sprache auf Stan Wawrinka kommt, wird Federer aber plötzlich ernst. «Als erstes möchte ich sagen: Ich bin einfach nur glücklich, dass Stan wieder da ist. Seine Knieprobleme waren schwerwiegend. Er wusste eine Zeit lang nicht, ob er je zurückkehren wird. Dass er nun so gut und schmerzfrei spielt, macht mich happy», so der 37-Jährige.

Ich hoffe sehr, dass er nicht auf diesem Niveau spielen wird.

Wozu ein gesunder Wawrinka imstande ist, musste Federer vor vier Jahren erfahren. Er blieb im Paris-Viertelfinal chancenlos. «Ich hoffe sehr, dass er nicht auf diesem Niveau spielen wird», sagt Federer. Wawrinka habe ihn regelrecht auseinandergenommen.

Der Romand muss schmunzeln, als er wenig später auf diese Aussage angesprochen wird. «Schön, dass er das wenigstens einmal in seinem Leben sagen muss», so der 34-Jährige. Es sei ein spezieller Tag gewesen für ihn. Und er beflügelte den Lausanner: Wawrinka setzte seinen Siegeszug danach fort und holte sich den Titel.

Wer gewinnt den Schweizer Viertelfinal? Roger Federer Roger Federer % Stan Wawrinka Stan Wawrinka % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Weiteres Schweizer Highlight

Dieser ist aktuell noch weit weg, zumal im Halbfinal – egal auf welchen Schweizer – aller Voraussicht nach Rafael Nadal warten dürfte.

Aber daran verschwenden die beiden noch keine Gedanken, der Schweizer Viertelfinal ist speziell genug. Paris-Rückkehrer Federer gegen den wiedergenesenen Wawrinka – die Schweizer Tennis-Renaissance in Paris findet am Dienstag ihre Fortsetzung.

Wawrinka und Federer im Vergleich

Roger Federer

Stan Wawrinka

Zeit auf dem Platz

7:10 Stunden

12:27 Stunden

Abgegebene Sätze

0

3 Head-to-Head 22 3 Head-to-Head auf Sand

4 3 French-Open-Titel 1 (2009)

1 (2015)



Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 2.6.19, 12:30 Uhr