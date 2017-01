Seppi: Wenig Highlights, aber Geschichte geschrieben

11 Mal haben Seppi und Wawrinka bisher gegeneinander gespielt, nur 3 Mal konnte der Italiener gewinnen. Der letzte Sieg des Kalterers liegt fast 5 Jahre zurück. Beim Sandplatz-Turnier im Rom behält er in der Tiebreak-Schlacht mit 6:7, 7:6, 7:6 die Oberhand. Im letzten Duell (Indian Wells 2014) deklassiert Wawrinka den Italiener in 49 Minuten mit 6:0 und 6:2.

2. Der 1. Exploit

2004 setzt sich Seppi in der 1. Runde der US Open gegen Rainer Schüttler (damals ATP 12) in 5 Sätzen durch. Er ist damit der 1. Italiener, der an einem Grand-Slam-Turnier einen gesetzten Spieler schlägt. In der 2. Runde ist dann allerdings Schluss: Seppi verliert gegen Michael Llodra in 4 Sätzen.