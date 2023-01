Zverev trainiert in Melbourne mit Nowitzki

Legende: Treffen am Netz Alexander Zverev und Dirk Nowitzki. Keystone/EPA/Diego Fedele

Am Donnerstag spielte sich der deutsche Olympiasieger im Melbourne Park mit Landsmann und Basketball-Ikone Dirk Nowitzki ein paar Bälle zu. Der frühere NBA-Champion weilt aktuell mit seiner Familie in Australien. «Und, kannst du?», fragte Alexander Zverev bei einem kleinen Gespräch an der Seitenlinie. Nowitzkis leicht verlegene Antwort war: «Also, wenn du zu mir hinspielst ...»

Der 44-jährige Nowitzki hatte Tennis in seiner Jugend noch vor Basketball gespielt. «Ich habe mit fünf Jahren angefangen und mochte den Wettkampf», hatte Nowitzki einmal dem Tennis Channel gesagt. Später entschied sich der 2,13-Meter-Mann aber gegen Tennis und für eine Basketball-Karriere. Mittlerweile ist der langjährige Profi der Dallas Mavericks nicht mehr aktiv.

Für Zverev (ATP 13) bedeuten die Australian Open das Comeback (ausgenommen 2 Niederlagen am United Cup) seit seinem üblen Fehltritt im Halbfinal der French Open 2022. Der 25-Jährige musste damals gegen Rafael Nadal Forfait geben.