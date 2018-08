Tag 1 an den US Open

Andy Murray steht in New York in Runde 2.

Andy Murray feiert mit einem 4-Satz-Sieg eine gelungene Grand-Slam-Rückkehr.

Die Weltranglisten-Erste Simona Halep fliegt wie schon im Vorjahr in Flushing Meadows bereits in Runde 1 raus. Sie unterliegt Kaia Kanepi.

Der frühere Turniersieger (2012) Andy Murray hat bei den US Open in New York sein 1. Grand-Slam-Match seit über einem Jahr gewonnen. Der Brite (ATP 382), der sich zu Beginn der Saison an der Hüfte hatte operieren lassen, setzte sich zum Auftakt gegen den Australier James Duckworth 6:7 (5:7), 6:3, 7:5, 6:3 durch. In Runde 2 wartet der Spanier Fernando Verdasco.

Kaum haben die US Open angefangen, setzte es im Frauen-Tableau schon eine grosse Überraschung ab. Die Weltranglisten-Erste Simona Halep zog gegen die Estin Kaia Kanepi mit 2:6, 4:6 den Kürzeren. Bereits 2017 war Halep in New York in Runde 1 – damals hiess die Gegnerin Maria Scharapowa – ausgeschieden. Trotz der Pleite bleibt die Rumänin aber auch nach dem Turnier an der Spitze des WTA-Rankings. Kanepi (WTA 44) trifft nun in Runde 2 auf die Schweizerin Jil Teichmann, welche sich überraschend souverän gegen Dalila Jakupovic durchsetzte.