Die Weltranglisten-Erste fliegt wie schon im Vorjahr in Flushing Meadows bereits in Runde 1 raus. Sie unterliegt Kaia Kanepi.

Tag 1 an den US Open

Kaum haben die US Open angefangen, setzt es im Frauen-Tableau schon eine grosse Überraschung ab. Die Weltranglisten-Erste Simona Halep zieht gegen die Estin Kaia Kanepi mit 2:6, 4:6 den Kürzeren.

Bereits 2017 war Halep in New York in Runde 1 – damals hiess die Gegnerin Maria Scharapowa – ausgeschieden. Trotz der Pleite bleibt die Rumänin aber auch nach dem Turnier an der Spitze des WTA-Rankings.

Kanepi (WTA 44) hatte im vergangenen Jahr in New York als Qualifikantin das Viertelfinale erreicht. Ihr letzter Sieg über eine Top-20-Spielerin lag allerdings bereits mehr als 3 Jahre zurück. Nun trifft die Estin in Runde 2 auf die Schweizerin Jil Teichmann, welche sich überraschend souverän gegen Dalila Jakupovic durchsetzte.