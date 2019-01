Round-up: Serena Williams stürmt in Runde 2

Tag 2 an den Australian Open

Williams muss ihre Gegnerin am Netz trösten

Kurzauftritte für Serena Williams und Karolina Pliskova.

Kei Nishikori verliert die ersten beiden Sätze, kommt aber dennoch weiter.

Kaum hatte Serena Williams (WTA 16) die Rod Laver Arena betreten, war sie auch schon wieder weg. Leidtragende war dabei Tatjana Maria. Die 31-jährige Deutsche hatte gegen die siebenfache Australian-Open-Siegerin überhaupt keine Chance und unterlag nach nur 49 Minuten mit 0:6, 2:6.

20 Minuten länger benötigte Karolina Pliskova für den Einzug in Runde 2. Die tschechische Mitfavoritin eliminierte ihre Namensvetterin Karolina Muchova souverän mit 6:3, 6:2.

Bedeutend mehr zu kämpfen hatte Kei Nishikori. Der an Nummer 8 gesetzte Japaner erwachte erst, als er mit 0:2-Sätzen in Rücklage geriet. Dann dafür richtig. In der Folge überliess Nishikori Kamil Majchrzak nur noch 2 Games. Beim Stand von 6:3, 7:6, 0:6, 2:6, 0:3 gab der polnische Qualifikant das Spiel auf.