Tag 3 an den French Open

Legende: Ballt die Faust Juan Martin del Potro. Keystone

Del Potro schafft die Wende

Nach 2:07 Stunden durfte sich Juan Martin del Potro über den Einzug in die 2. Runde freuen. Dabei hatte es zunächst nicht gut ausgesehen für den Argentinier. Sein chilenischer Gegner Nicolas Jarry startete stark und sicherte sich dank einem Break den 1. Satz. Del Potro erholte sich aber gut. In der Folge war er der klar bessere Spieler. Insgesamt 5 Mal konnte er Jarry den Service abnehmen, bei eigenem Service blieb er unangetastet. Am Schluss resultierte ein 3:6, 6:2, 6:1, 6:4-Sieg.