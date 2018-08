Tag 3 an den US Open

Die Vorjahressiegerin der US Open hat das frühe Out abgewendet: Die WTA-Nummer 3, Sloane Stephens, musste 2:45 Stunden kämpfen und einen Satzrückstand gegen Anhelina Kalinina (WTA 134) wettmachen. Da die Amerikanerin aber 7 ihrer 11 Breakbälle nutzte (und Kalinina nur 5 von 20), trifft Stephens nun auf Viktoria Asarenka. Die Weissrussin musste gegen Daria Gavrilova in 1:22 Stunden nur 3 Games hergeben.

Ebenfalls in Runde 3 steht Venus Williams nach ihrem Sieg über Camila Giorgi. Dort könnte es zum 6. Mal in Flushing Meadows zum Schwestern-Duell mit Serena kommen – sofern sich die 6-fache US-Open-Championne gegen Carina Witthöft durchsetzt. Im schwesterlichen Head-to-Head in New York hat Serena die Nase mit 3:2 knapp vorne.