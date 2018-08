Tag 4 an den US Open

Unantastbar: Alexander Zverev braucht keine zwei Stunden, um Nicolas Mahut in der 2. Runde auszuschalten.

Alexander Zverev braucht keine zwei Stunden, um Nicolas Mahut in der 2. Runde auszuschalten. Labil: Einmal mehr hat Nick Kyrgios mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Diesmal kommt der Schiedsrichter zur Hilfe.

Einmal mehr hat Nick Kyrgios mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Diesmal kommt der Schiedsrichter zur Hilfe. Wacklig: Den Sieg vor Augen bricht Angelique Kerber zwischenzeitlich ein und muss schliesslich fast zweieinhalb Stunden kämpfen.

In 13 Anläufen hat es Alexander Zverev an einen Grand-Slam-Turnier noch nie über den Viertelfinal hinaus geschafft. Das ist insofern nennenswert, da der erst 21-jährige Deutsche bereits 9 ATP-Titel auf seinem Konto hat. An den diesjährigen US Open macht Zverev aber den Anschein, als könnte er seine «Grand-Slam-Blockade» durchbrechen. Nach dem überzeugenden Erstrunden-Auftritt liess Zverev beim 6:4, 6:4, 6:2 auch Nicolas Mahut keine Chance.

4:6, 0:3 lag Nick Kyrgios zurück, als Schiedsrichter Mohamed Lahyani plötzlich von seinem Stuhl stieg und dem Australier zurief: «Ich will Dir helfen. Ich weiss, das bist Du nicht.» Die aufmunternden Worte halfen anscheinend. Kyrgios gewann seine Zweitrunden-Partie gegen Pierre-Hugues Herbert schliesslich noch in 4 Sätzen. Nach dem Spiel äusserte sich Kyrgios zum Vorfall mit dem Schiedsrichter: «Er war besorgt über die Art und Weise, wie ich spiele», so der 23-Jährige. Die Veranstalter vom amerikanischen Tennisverband USTA untersuchen den Vorfall.

Angelique Kerber hätte ihren Sieg gegen die Schwedin Johanna Larsson trotz einer 6:2, 5:2-Führung und 2 Matchbällen beinahe noch aus der Hand gegeben. Mit der Aussicht auf die Abkühlung im Eisbad verfiel die Weltnummer 4 in eine Art Schockstarre. Erst nach 3 Sätzen und 2:23 Stunden durfte Kerber aufatmen.

