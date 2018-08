Tag 5 an den US Open

Dominic Thiem (ATP 9) hat bei den US Open den Sprung in den Achtelfinal geschafft. Der Österreicher brauchte gegen Taylor Fritz (USA) aber vier Sätze, um den Sieg ins Trockene zu bringen. In der nächsten Runde trifft er auf Vorjahres-Finalist Kevin Anderson (ATP 5). Der Südafrikaner hatte gar noch etwas mehr zu kämpfen als Thiem. Er rang den kanadischen Youngster Denis Shapovalov (ATP 28) nach 3:42 Stunden in 5 Sätzen nieder.

Im Frauentableau gab sich die Titelverteidigerin keine Blösse. Sloane Stephens (WTA 3) schlug die ehemalige Weltnummer 1 Viktoria Asarenka mit 6:3, 6:4. Auch die Nummer 7 der Welt, Jelina Switolina, ist dank einem Zweisatzsieg gegen die Chinesin Qiang Wang eine Runde weiter.