Tag 6 an den Australian Open

Novak Djokovic schlägt Denis Shapovalov in 4 Sätzen und bleibt auch nach den Australian Open die Weltnummer 1.

Serena Williams dominiert auch ihre 3. Gegnerin in Melbourne.

Jelina Switolina gewinnt einen fast dreistündigen Abnützungskampf – zur Freude von Gaël Monfils.

Den Umweg über einen 4. Satz hätte sich Novak Djokovic auch sparen können. Der Serbe führte gegen Denis Shapovalov im 3. Umgang mit Break 4:1, gewann dann aber anschliessend kein Game mehr. So musste Djokovic eine Zusatzschlaufe einlegen. Er tat dies eindrücklich und entschied den 4. Satz glatt mit 6:0 für sich. Mit der Achtelfinal-Qualifikation steht fest, dass Djokovic auch nach den Australian Open die Weltnummer 1 sein wird – egal wie weit Rafael Nadal im Turnier kommt.

Nächster Gegner von Djokovic ist Daniil Medwedew. Der Russe dominierte David Goffin und siegte glatt in 3 Sätzen. Für einmal in 3 Sätzen kam Kei Nishikori durch. Zweimal hatte der Japaner zuvor über die volle Distanz gehen müssen. Bei Gegner Joao Sousa war die Luft draussen, nachdem er den ersten Durchgang im Tiebreak verloren hatte.

Serena Williams ist mit einer weiteren Machtdemonstration in die Achtelfinals eingezogen. Ihre 18-jährige ukrainische Gegnerin Dayana Yastremska erstarrte zwar nicht vor Ehrfurcht, blieb beim 6:2, 6:1-Sieg der Amerikanerin aber dennoch chancenlos. Immerhin: Zum Schluss gab es für Williams-Fan Yastremska eine herzliche Umarmung von ihrem Idol.

Einen Abnützungskampf erster Güte lieferten sich Jelina Switolina und Shuai Zhang. Die an Nummer 6 gesetzte Ukrainerin rang die Chinesin erst nach fast 3 Stunden nieder. Im 3. Satz machten beiden Spielerinnen muskuläre Probleme zu schaffen. Über Switolinas Einzug in den Achtelfinal freute sich auch Gaël Monfils, der verdächtig oft in der Box der Ukrainerin zu Gast ist.

Mittlerweile sind in Melbourne auch die Turniere der Junioren angelaufen. Bereits in die 2. Runde gespielt hat sich die 17-jährige Schweizerin Lulu Sun. Mit Valentina Ryser und Dominic Stricker sind zudem zwei weitere Schweizer vertreten.

Sendebezeug: Laufende Berichterstattung Australian Open