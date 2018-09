Mit Alexander Zverev und Angelique Kerber verlieren die Deutschen in der 3. Runde der US Open ihre grössten Hoffnungsträger.

Tag 6 an den US Open

Philipp Kohlschreiber (ATP 34) gewinnt überraschend das deutsche Duell mit Alexander Zverev (ATP 4).

Nach Simona Halep und Carolina Wozniacki scheitert mit Angelique Kerber eine weitere Top-4-Spielerin.

Alexandra Sasnowitsch kassiert als 3. Spielerin an den diesjährigen US Open eine sogenannte «Brille».

Alexander Zverev und Grand-Slam-Turniere, das will weiterhin nicht passen. Bei seiner 13. Major-Teilnahme im Hauptfeld scheiterte der 21-Jährige zum 11. Mal noch in der ersten Woche des Turniers. Gegen Landsmann Philipp Kohlschreiber unterlag der Weltranglisten-Vierte 7:6 (7:1), 4:6, 1:6, 3:6. Der 34-jährige Routinier trifft im Achtelfinal nun auf Diego Schwartzmann oder Kei Nishikori.

Auch bereits in der 3. Runde ausgeschieden ist Angelique Kerber. Die Wimbledonsiegerin, die 2016 in New York triumphiert hatte, verlor gegen die Slowakin Dominika Cibulkova (WTA 35) 6:3, 3:6, 3:6. Mit Kerber, Simona Halep und Carolina Wozniacki sind 3 Spielerinnen aus den Top 4 der Weltrangliste in der 1. Turnierwoche ausgeschieden. Cibulkova trifft am Montag auf Vorjahresfinalistin Madison Keys. Keine Probleme bekundete Maria Scharapowa, die Jelena Ostapenko beim 6:3, 6:2-Sieg keine Chance liess.

Einen bitteren Auftritt erlebte Alexandra Sasnowitsch. Die Weissrussin gewann gegen Naomi Osaka (Jp) kein Game und unterlag in 50 Minuten 0:6, 0:6. Sie ist nach Stefanie Vögele (gegen Monica Puig) und Sara Sorribes (gegen Daria Gawrilowa) die 3. Spielerin, die an den diesjährigen US Open ein «Brille» kassiert.

Sendebezug: Laufende Berichterstattung zu den US Open