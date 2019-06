Djokovic gibt sich keine Blösse

Mit einem klaren 3-Satz-Sieg ist Novak Djokovic in die Achtelfinals eingezogen, wo er auf Jan-Lennard Struff oder Borna Coric trifft. Die serbische Weltnummer 1 schlug den Italiener Salvatore Caruso (ATP 147) in 2:04 Stunden 6:3, 6:3, 6:2. Djokovic musste seinen Service nie abgeben und breakte seinen Gegner wiederum 5 Mal. Zudem schlug er 8 Asse, wobei ihm kein Doppelfehler unterlief (Caruso: 0/2).

Zverev setzt sich in 5 Sätzen durch

Alexander Zverev ist nach seinem 2. «Fünfsätzer» an den diesjährigen French Open ebenfalls in die 4. Runde eingezogen. Der 22-jährige Deutsche gewann am Samstag gegen den an Nummer 30 gesetzten Serben Dusan Lajovic 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2. Nach 3:03 Stunden nutzte der Weltranglisten-Fünfte seinen ersten Matchball. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den Italiener Fabio Fognini, der Roberto Bautista Agut aus dem Turnier geworfen hat.

Tsitsipas gibt einen Satz ab

Ebenfall die Achtelfinals erreicht hat Stefanos Tsitsipas. Der Grieche setzte sich gegen den Serben Filip Krajinovic mit 7:5, 6:3, 6:7, 7:6 durch. Nachdem die Partie am Freitagabend wegen Dunkelheit hatte unterbrochen werden müssen, war Krajinovic am Samstag auf bestem Weg einen Entscheidungssatz zu erzwingen. Im Tiebreak des 4. Durchgangs unterliefen ihm jedoch deutlich zu viele Fehler.

Halep marschiert in den Achtelfinal

Titelverteidigerin Simona Halep nimmt in Roland Garros Fahrt auf. Nachdem sie in den beiden Runden zuvor jeweils einen Satz abgegeben hatte, fegte sie die Ukrainerin Lesja Zurenko in weniger als einer Stunde mit 6:2, 6:1 vom Platz. Im Achtelfinal trifft die rumänische Weltnummer 3 entweder auf Monica Puig (Puerto Rico) oder Iga Swiatek (Po).

