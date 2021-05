Rafael Nadal peilt in Paris seinen 21. Grand-Slam-Titel an. Er steigt als haushoher Favorit ins Turnier.

Die Dominanz ist unheimlich, ja, fast schon surreal. Wenn Rafael Nadal bei den French Open antritt, reist er meist mit der Trophäe, dem Coupe des Mousquetaires, wieder ab. Das geschah in der Vergangenheit bereits 13 Mal, zuletzt durchgehend von 2017 bis 2020.

Die allgegenwärtige Frage in Paris lautet seit Nadals erster Teilnahme 2005 praktisch immer: Wer soll diesen Spanier aufhalten? Heuer hat sich daran nichts geändert. Nadal hat bei der Generalprobe in Rom seine starke Form mit dem 3-Satz-Sieg im Endspiel über Erzrivale Novak Djokovic zur Schau gestellt.

Machtdemonstration vor 8 Monaten

Dem Serben ist ein Coup gegen den «Sandkönig» am ehesten zuzutrauen. Wobei, das dachte man bereits bei der Ausgabe 2020 (wegen Corona erst im Herbst), doch damals agierte Nadal mit einem 6:0, 6:2, 7:5-Finalsieg in einer anderen Liga – wie so häufig auf der «roten Asche».

Nadal selber fühlt sich allerdings in seinem «Wohnzimmer» nicht unschlagbar. «Niemand ist unbesiegbar, nirgendwo», sagte er der französischen Nachrichtenagentur AFP. «Derjenige, der am besten spielt, hat die grössten Chancen, das Turnier zu gewinnen», so der Spanier pragmatisch. Immerhin sei es auch sein Ziel, «derjenige zu sein, der am besten spielt».

Bei seiner 17. Teilnahme in Roland Garros jagt der 35-jährige Nadal nicht nur den 89. Turniersieg, sondern auch den 21. Major-Triumph seiner Karriere. Damit zöge er an Roger Federer vorbei und wäre alleiniger Rekordhalter. Der Baselbieter gewann 2009 in Paris, seinen letzten Grand-Slam-Titel konnte er 2018 in Australien einheimsen.