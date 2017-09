Traum-Comeback: Stephens erste Halbfinalistin der US Open

Die Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 83) hat den Einzug in die Halbfinals der US Open geschafft. Die 24-Jährige setzte sich nach langem Kampf gegen Anastasija Sevastova (WTA 17) durch und setzte ihr Traum-Comeback fort.

148 Minuten dauerte es, ehe Sloane Stephens ihren ersten Matchball zum Sieg nutzte. Das Skore lautete schliesslich 6:3, 3:6, 7:6 (7:4) zugunsten der Amerikanerin.

Die um 66 Ränge besser klassierte Anastasija Sevastova verlor, obwohl sie in der Endabrechnung 2 Punkte mehr auf dem Konto hatte.

Mit dem 13. Sieg in den letzten 15 Spielen fand das märchenhafte Comeback von Stephens seine Fortsetzung. Noch vor einem Monat war die 24-Jährige in der Weltrangliste auf Platz 934. Dank eines geschützten Rankings nach ihrer Fussverletzung konnte sie dennoch an den grossen Turnieren teilnehmen: In Toronto und Cincinnati erreichte sie bereits die Halbfinals.

Zweifel nach OP

Stephens hatte sich Anfang Jahr am Fuss operieren lassen müssen. Insgesamt fiel sie 11 Monate aus, bevor sie in Wimbledon auf die Tour zurückkehrte. Sie sei etwas von Zweifeln geplagt gewesen, erzählte Sloane. «Dann habe ich mir gedacht: ‹Hey, du hast ein gutes Leben, bist glücklich.› Nun will ich einfach spielen und Spass haben.»

Williams oder Kvitova?

Am Donnerstag bestreitet Stephens ihren 2. Grand-Slam-Halbfinal nach den Australian Open 2013, wo sie gegen Viktoria Asarenka verlor. Gegnerin ist dann entweder Venus Williams (WTA 9) oder Petra Kvitova (WTA 14). In der Weltrangliste wird Stephens wieder in die Top 35 vorstossen.