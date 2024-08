Legende: Ballt die Faust Coco Gauff. Keystone/AP Photo/Seth Wenig

Coco Gauff lanciert die Mission Titelverteidigung an den US Open mit einem schnellen Sieg.

Olympiasiegerin Qinwen Zheng löst ihre Startaufgabe, muss aber über 3 Sätze.

Während Maria Sakkari nach einem Satz aufgeben muss, bekundet Barbora Krejcikova nur zum Start etwas Schwierigkeiten.

Die erst 16-jährige US-Amerikanerin Iva Jovic erlebt «zuhause» ein Traum-Debüt.

So hatte sich Coco Gauff (WTA 3) ihren Start an den US Open wohl vorgestellt. Die Titelverteidigerin brauchte gegen Varvara Gracheva (WTA 66) nur 67 Minuten für den Einzug in die 2. Runde. Beim 6:2, 6:0-Sieg liess die US-Amerikanerin zwar 9 Breakchancen zu, wehrte aber alle ab. Selber gelangen ihr gleich 5 Breaks. In der 2. Runde trifft Gauff auf die Deutsche Tatjana Maria.

Qinwen Zheng (WTA 7) hatte gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 50) hartes Brot zu essen. Die Olympiasiegerin aus China setzte sich erst nach 2:20 Stunden 4:6, 6:4, 6:2 durch. Zheng nutzte 6 ihrer 11 Breakchancen, musste sich selbst aber ebenfalls viermal den Service abnehmen lassen. Die 21-Jährige stand letztes Jahr im US-Open-Viertelfinal und hat entsprechend viele Punkte zu verteidigen. In einen Halbfinal ist sie an Major-Turnieren noch nicht vorgestossen. Ihre nächste Widersacherin ist Erika Andrejewa aus Russland.

Krejcikova startet mühevoll

Wimbledon-Gewinnerin Barbora Krejcikova (WTA 8) musste gegen Marina Ribera Bassols (WTA 114) zu Beginn arg unten durch. Zwar legte die Tschechin gleich mit einem Break los, musste daraufhin aber selbst zweimal nacheinander den Aufschlag abgeben. So stand es plötzlich 1:3 aus Krejcikovas Sicht.

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin gewann den umkämpften Startsatz – mit nicht weniger als 6 Breaks – letztlich im Tiebreak. Den 2. Durchgang entschied Krejcikova nach rund einer halben Stunde mit 6:2.

Nicht mehr im Turnier dabei ist die Weltnummer 9 Maria Sakkari. Die Griechin musste gegen die Chinesin Yafan Wang (WTA 80) nach nur 40 Minuten und einem verlorenen Satz aufgeben.

Jovic schreibt Märchen

Eine besondere Geschichte ereignete sich auf Court 15. Dort gewann die 16-jährige Iva Jovic (WTA 389) aus Kalifornien bei ihrem Grand-Slam-Debüt auf Profi-Stufe gegen Magda Linette (WTA 42) glatt in 2 Sätzen – eine faustdicke Überraschung. Für ihren 6:4, 6:3-Sieg gegen die Polin brauchte Jovic nur 88 Minuten.