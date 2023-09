Legende: Zeigt weiterhin keine Schwäche Aryna Sabalenka. IMAGO / ZUMA Wire

Die Top-10-Spielerin

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) s. Clara Burel (FRA/WTA 62) 6:1, 6:1

Nur gerade eine Stunde dauerte der Arbeitstag von Aryna Sabalenka in der dritten Runde gegen Clara Burel. Sabalenka, die im Januar in Melbourne ihren ersten und bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, gab sich gegen die Französin keine Blösse und nahm ihr nicht weniger als fünfmal den Aufschlag ab. Am Ende einer einseitigen Partie hatte Sabalenka fast doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie ihre Konkurrentin (60-31). Im Achtelfinal trifft die 25-Jährige auf Daria Kasatkina (RUS/WTA 14).