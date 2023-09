Die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz musste in der 3. Runde der US Open erstmals über vier Sätze gehen, gewann aber souverän.

Die Top-10-Spieler

Carlos Alcaraz (ESP/ATP 1) s. Daniel Evans (GBR/ATP 28) 6:2, 6:3, 4:6, 6:3

Andrej Rublew (RUS/ATP 8) s. Arthur Rinderknech (FRA/ATP 73) 3:6, 6:3, 6:1, 7:5

Der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz war in New York durch die Runden 1 und 2 spaziert. In der 3. Runde hatte mit Daniel Evans nun zum ersten Mal ein gesetzter Spieler auf den Spanier gewartet. Prompt wurde Alcaraz erstmals an diesem Turnier gefordert – wenn auch nur kurz. Nach zwei gewonnenen Sätzen zog der 20-Jährige eine ungewohnte Schwächephase ein und musste den 3. Satz mi 4:6 abgeben. Von diesem kleinen Rückschlag erholte er sich jedoch schnell. Mit 6:3 gewann er den 4. Durchgang und damit auch den Match. In der nächsten Runde trifft Alcaraz auf Matteo Arnaldi (ITA/ATP 61), der sich überraschend gegen Cameron Norrie (GBR/ATP 16) durchgesetzt hat.

01:14 Video Evans kann's nicht fassen: Im vollen Lauf zieht Alcaraz aus der totalen Bedrängnis voll durch Aus Sport-Clip vom 03.09.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Keinen idealen Start in seine Drittrunden-Partie erwischte Andrej Rublew. Gegen den deutlich schlechter klassierten Arthur Rinderknech verlor der Russe den 1. Durchgang mit 3:6. In der Folge fand der 25-Jährige besser in die Partie und setzte sich nach 2:34 Stunden in 4 Sätzen durch. Im Achtelfinal trifft Rublew auf den Briten Jack Draper (ATP 123).