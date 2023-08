Der Russe steht in der 1. Runde der US Open nur 74 Minuten auf dem Platz. Auch Alexander Zverev präsentiert sich solid.

Die Top-10-Spieler

Daniil Medwedew (RTF/ATP 3) s. Attila Balazs (HUN) 6:1, 6:1, 6:0

Daniil Medwedew ist mit einem lockeren 3-Satz-Sieg in die US Open gestartet. Der Turnier-Champion von vor 2 Jahren machte mit Attila Balazs kurzen Prozess und gab in 74 Minuten nur gerade 2 Games ab. Der 34-jährige Ungar, der aktuell kein ATP-Ranking aufweist, stand auf verlorenem Posten und konnte sich keine einzige Breakchance erspielen.

Der Jubilar

Andy Murray (ATP 37) hat mit seinem 200. Einzel-Sieg an einem Grand-Slam-Turnier den Einzug in die 2. Runde sichergestellt. Der Schotte schlug Corentin Moutet (ATP 72) in drei Sätzen 6:2, 7:5, 6:3. Der 36-Jährige geriet im 2. Durchgang 3:5 in Rückstand, holte dann aber 5 Games in Folge. Murray war klar der dominierende Spieler, muss sich aber vorwerfen lassen, mit seinen Breakchancen teilweise fahrlässig umgegangen zu sein. Bei der 25. Möglichkeit schlug er im 3. Satz dann zum 5:3 zu und brachte den Match nach 2:57 Stunden nach Hause.

Der ewige Jäger

Er ist Olympiasieger und hat die ATP Finals für sich entschieden. Doch auf den vermaledeiten ersten Grand-Slam-Triumph wartet Alexander Zverev (ATP 12) immer noch. Den ersten Schritt, diese Lücke zu schliessen, machte der Deutsche nun in souveräner Manier. Er bezwang Aleksandar Vukic (AUS/ATP 50) 6:4, 6:4, 6:4 und wurde seiner Favoritenrolle im Auftaktmatch beim Grand-Slam-Turnier in New York gerecht. Nach 2:09 Stunden verwandelte der 26-Jährige seinen ersten Matchball. Bei 26 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit gab Zverev nur einmal in der Schlussphase seinen Aufschlag ab.

Der (bisher) schönste Punkt

... gelang Nicolas Jarry (ATP 25). Der Chilene befreite sich mit einem herrlichen Tweener aus der Defensive und holte den Punkt in der Folge mit einem feinen Passierball. Auch das bessere Ende hatte Jarry für sich. Er rang Luca van Assche (FRA/ATP 64) in 3:34 Stunden in 4 Sätzen nieder.