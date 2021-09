Henri Laaksonen wird am Freitag um 17:00 Uhr Schweizer Zeit in den Match gegen Peter Gojowczyk starten.

Legende: Spielt am Freitag die 3. Runde Henri Laaksonen. Keystone

Henri Laaksonen eröffnet am Freitag den 5. Tag der US Open. Auf dem Grandstand, dem drittgrössten Court in Flushing Meadows, spielt der Schweizer um 17:00 Uhr Schweizer Zeit (11:00 Uhr in New York) gegen den Deutschen Peter Gojowczyk.

Bislang spielte Laaksonen in New York nur auf kleineren Plätzen: Sein Erstrunden-Match gegen John Millman spielte er auf Court 15, in der 2. Runde duellierte er sich auf Court 14 mit Cristian Garin.