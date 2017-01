Venus Williams erste Finalistin

Heute, 7:00 Uhr

Venus Williams hat an den Australian Open den Einzug in den Final geschafft. Die Amerikanerin setzte sich gegen Landsfrau Coco Vandeweghe in 3 Sätzen durch.

Bild in Lightbox öffnen. In Wimbledon 2009 stand Venus Williams letztmals in einem Grand-Slam-Final

Vor 14 Jahren verlor sie ihren einzigen Australian-Open-Final gegen ihre Schwester Serena 2:25 Stunden musste Venus Williams (WTA 17) kämpfen, ehe der 6:7, 6:2 und 6:3-Sieg über Coco Vandeweghe (WTA 35) feststand. Die 36-Jährige, die zum ersten Mal seit Wimbledon 2009 wieder in einem Endspiel eines Major-Turniers steht, ist die älteste Finalistin in Melbourne seit der Open Era. « Das ist mehr, als ich mir erträumt habe. » «Das bedeutet mir so viel - vor allem, weil sie so unglaublich gespielt hat. Ich musste die ganze Zeit verteidigen», sagte sie. «Das ist mehr, als ich mir erträumt habe.» Finalduell gegen die Schwester? Vor 14 Jahren hatte Venus Williams erstmals «Down Under» im Final gestanden – und unterlag ihrer um ein Jahr jüngeren Schwester Serena. Nun könnte es zum 28. Schwestern-Duell kommen. Im zweiten Halbfinal trifft Serena auf die Kroatin Mirjana Lucic-Baroni.

sta