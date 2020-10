Nadia Podoroska wirft an den French Open die Turniernummer 3 Jelina Switolina in 2 Sätzen raus.

Nadia Podoroska hat an den French Open in Paris inklusive der Qualifikation den 8. Sieg in Folge gefeiert. Der Argentinierin gelang mit ihrem 6:2, 6:4-Sieg gegen Jelina Switolina der nächste Coup: Als erste Qualifikantin überhaupt erreichte sie bei Roland Garros die Halbfinals.

Ihr angriffiges Spiel (30 Winner, 30 unerzwungene Fehler) zahlte sich gegen die ukrainische Favoritin aus. Nach 1:19 Stunden verwandelte die 23-Jährige ihren 3. Matchball. Switolina war die höchstklassierte verbliebene Spielerin. Im Halbfinal trifft Podoroska auf die Siegerin des Duells der Ungesetzten Iga Swiatek (WTA 54) und Martina Trevisan (WTA 159).