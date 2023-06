Inhalt

Viertelfinals der French Open - Zverev bezwingt zähen Etcheverry und steht im Halbfinal

Alexander Zverev gewinnt seinen Viertelfinal an den French Open gegen Tomas Martin Etcheverry in 4 Sätzen. Am Abend machen Holger Rune und Casper Ruud Zverevs Halbfinal-Gegner unter sich aus.