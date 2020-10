Der Grieche Stefanos Tsitsipas schlägt Andrej Rublew in 3 Sätzen. Nächster Gegner ist entweder Novak Djokovic oder Pablo Carreño Busta.

Tsitsipas stürmt in den Halbfinal

Viertelfinals in Paris: Männer

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) hat bei den French Open in Paris in souveräner Art und Weise die Halbfinals erreicht. Der Grieche bezwang den Russen Andrej Rublew (ATP 12) in knapp 2 Stunden mit 7:5, 6:2, 6:3.

Tsitsipas spielte seine blendene Form in Paris einmal mehr aus. Nachdem er in der 1. Runde gegen den auf Rang 109 klassierten Spanier Jaume Munar die ersten beiden Sätze verloren hatte, steht Tsitsipas nun bei 15 gewonnenen Sätzen in Folge.

Ein 3:5 im 1. Satz gedreht

Gegen Rublew schlug der 22-Jährige 35 Winner und beging dabei bloss 17 unerzwungene Fehler. Beinahe hätte Tsitsipas allerdings den Startsatz abgegeben: Rublew führte 5:3, ehe der Grieche 4 Games in Serie holte.

In seinem 1. Paris-Halbfinal trifft Tsitsipas auf den Sieger der Partie Novak Djokovic (ATP 1 ) - Pablo Carreño Busta (ATP 18).