Über 4 Stunden musste Grigor Dimitrov in der 2. Runde gegen den an Nummer 11 gesetzten Marin Cilic auf dem Platz stehen, ehe er sich nach 5 hart umkämpften Sätzen als Sieger feiern lassen durfte. Manch ein Spieler würde sich nach einem solchen Match nach einer längeren Pause sehnen, nicht so Dimitrov.

Dem Bulgaren kommt die eine oder andere Überstunde gerade recht: «Ich geniesse einfach jeden Sieg und denke nicht daran, gegen wen ich als nächstes spiele.»

Viel Spielpraxis konnte er in der bisherigen Saison nicht sammeln. Eine Schulterverletzung warf Dimitrov im ATP-Ranking bis auf Platz 46 zurück. Um zurück in die Spur zu finden, meldete er sich in Genf gar für die Qualifikation an. Diese überstand er dank 2 Siegen, im Hauptfeld war dann aber in der 1. Runde Schluss.

In Roland Garros scheint sich Dimitrov nun wieder besser zu fühlen. Das hat der Härtetest gegen Cilic bewiesen. Mit Stan Wawrinka dürfte die nächste Hürde indes noch etwas höher sein: Der Romand war vor den French Open zwar ebenfalls lange auf Formsuche, hat seine Ambitionen mit 2 überzeugenden Auftritten zum Turnierauftakt aber angemeldet.

