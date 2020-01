Bereits zum 7. Mal startet Belinda Bencic an den Australian Open. So gut gesetzt wie in Melbourne war die Nummer 7 der Welt an einem Grand Slam noch nie.

Gute Klassierung, wenig Druck: Bencic greift in Melbourne an

Startniederlage in Shenzhen, Viertelfinal-Out in Adelaide. Die Vorbereitung von Belinda Bencic auf die Australian Open war durchzogen. Und doch freut sich die Schweizerin auf den Auftakt der Grand-Slam-Saison. Nur in Wimbledon spielt Bencic noch lieber als down under.

Verstecken nicht mehr möglich

Hier in Melbourne, wo die 22-Jährige noch nie über die Achtelfinals gekommen ist, will sie den Grundstein für die Saison der Bestätigung legen.

Live-Hinweis Verfolgen Sie die Erstrundenpartie von Belinda Bencic in der Nacht auf Dienstag ab 01:05 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Aufgrund ihrer starken letzten Saison und der erstmaligen Teilnahme an den WTA Finals gehört Bencic in Melbourne als Nummer 6 der Setzliste zum erweiterten Kreis der Mitfavoritinnen. «Deswegen ändert sich aber nichts. Ich kenne alle, alle kennen mich», so die Ostschweizerin.

Revanche für Hobart?

Noch ein wenig besser als andere kennt sie ihre Auftaktgegnerin Anna Karolina Schmiedlova (WTA 203), mit der sie gelegentlich in der Slowakei trainiert. «Ich weiss ziemlich viel über sie», sagt Bencic über die Frau, die ihr am Dienstag gegenüberstehen wird. Sie wisse, was sie zu tun habe. «Ich hoffe, ich kann es auch umsetzen.»

Bencic ist gewarnt, vor einem Jahr verlor sie am Turnier in Hobart gegen Schmiedlova, welche die 2. Jahreshälfte 2019 aufgrund gesundheitlicher Probleme verpasste. «Ich weiss, was ich damals schlecht gemacht habe und versuche es nun besser zu machen», so ihr Vorsatz.

