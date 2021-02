Die Favoriten

Mit 3 Wochen Verspätung werden in der Nacht auf Montag die Australian Open lanciert. Geht es nach Boris Becker, wird es spannend am Yarra River: «Aufgrund der fehlenden Vorbereitung von allen Spielern sind diese Australian Open vielleicht so offen wie nie zuvor. Alle Favoriten müssen sich in der ersten Woche noch finden. Auch Novak Djokovic (ATP 1) ist keiner, der auf Knopfdruck sein bestes Tennis spielt.»

Legende: Heikle Aufgabe für den Topfavoriten Novak Djokovic sieht sich mit einer anspruchsvollen Auslosung konfrontiert. Keystone

Apropos Djokovic: Das Vorrunden-Out im ATP Cup ärgerte ihn. Teilweise sicher seinem unbedingten Siegeswillen geschuldet, wohl aber auch, weil er so um weitere Vorbereitungsspiele gebracht wurde. Der serbische Branchenprimus geht dennoch als Topfavorit ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Auf dem Weg zum Titel muss Djokovic indes nominell durch ein echtes Minenfeld balancieren. Die Gegner in Woche 2 könnten nach Papierform heissen: Wawrinka oder Raonic, später evtl. Zverev, Thiem und ...

Das Vorrunden-Out im ATP Cup ärgerte ihn. Teilweise sicher seinem unbedingten Siegeswillen geschuldet, wohl aber auch, weil er so um weitere Vorbereitungsspiele gebracht wurde. Der serbische Branchenprimus geht dennoch als Topfavorit ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Auf dem Weg zum Titel muss Djokovic indes nominell durch ein echtes Minenfeld balancieren. Die Gegner in Woche 2 könnten nach Papierform heissen: Wawrinka oder Raonic, später evtl. Zverev, Thiem und ... Rafael Nadal (ATP 2). Der Spanier strebt seinen 21. Grand-Slam-Titel und damit den alleinigen Rekord an. Ein dickes Fragezeichen steht jedoch hinter seiner körperlichen Verfassung. Wegen Problemen im unteren Rückenbereich verpasste er den ATP Cup.

(ATP 2). Der Spanier strebt seinen 21. Grand-Slam-Titel und damit den alleinigen Rekord an. Ein dickes Fragezeichen steht jedoch hinter seiner körperlichen Verfassung. Wegen Problemen im unteren Rückenbereich verpasste er den ATP Cup. Major-Sieger darf sich seit den US Open 2020 auch Dominic Thiem (ATP 3) nennen. Wenngleich die «Big Three» in New York fehlten, betonte der Österreicher den psychologischen Wert des Titels. Ihm misslang der Start ins Jahr. Erst unterlag er im ATP Cup Matteo Berrettini, dann verlor er auch noch das Doppel.

(ATP 3) nennen. Wenngleich die «Big Three» in New York fehlten, betonte der Österreicher den psychologischen Wert des Titels. Ihm misslang der Start ins Jahr. Erst unterlag er im ATP Cup Matteo Berrettini, dann verlor er auch noch das Doppel. Wiederum stellt sich die Frage: Schlägt in diesem Jahr die «Next Generation» zu? Gibt es nach Thiem auch 2021 einen neuen Grand-Slam-Champion? In Melbourne stehen unter anderem die formstarken Russen Daniil Medwedew (ATP 4) und Andrej Rublew (ATP 8) sowie der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 6) und der Deutsche Alexander Zverev (ATP 7) im Scheinwerferlicht.

Wer gewinnt die Australian Open? Medwedew Medwedew % Djokovic Djokovic % Nadal Nadal % Rublew Rublew % Thiem Thiem % Tsitsipas Tsitsipas % Zverev Zverev % Ein Anderer Ein Anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Schweizer

Eine Corona-Erkrankung um Weihnachten herum störte die Vorbereitung von Stan Wawrinka (ATP 18) empfindlich. Er fühle sich nun aber wieder fit, betonte der Lausanner. An einem Vorbereitungsturnier feierte er zwei knappe Siege, ehe er sich vom Event zurückzog. Die Auslosung meinte es zunächst gut mit «Stan», der in die Tableauhälfte von Djokovic gelost wurde.

Wie weit kommt Wawrinka? Out in der 1. Runde Out in der 1. Runde % Spätestens im Achtelfinal ist Schluss Spätestens im Achtelfinal ist Schluss % Viertelfinal Viertelfinal % Halbfinal Halbfinal % Final Final % Turniersieg Turniersieg % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Henri Laaksonen (ATP 136) trifft zum Auftakt auf den Italiener Salvatore Caruso (ATP 76). Laaksonen kämpfte sich Mitte Januar in Doha erfolgreich durch die Qualifikation und gehört zu den ersten Siegern in diesem Jahr. Selbst bei einer Niederlage in der 1. Runde hat der Schaffhauser knapp 70'000 Franken bereits auf sicher.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Auslosung Australian Open Machbare Startaufgaben für Wawrinka und Bencic 05.02.2021 Mit Audio

Die Abwesenden

Einer der grossen Abwesenden ist Roger Federer. Der Baselbieter hatte gehofft, nach zwei Knieoperationen in Melbourne sein Comeback geben zu können. Das Turnier kommt für ihn aber «ein Spürchen zu früh», wie er gegenüber SRF sagte. Federer kehrt einen Monat später in Doha auf die Tour zurück.

Nicht dabei ist auch Andy Murray. Der Schotte fand nach seinem positiven Corona-Test keine Möglichkeit, unter Einhaltung der 14-tägigen Quarantäne rechtzeitig anzureisen. Auch Jo-Wilfried Tsonga und John Isner fehlen «down under». Bei den Frauen fehlen mit Kiki Bertens (NED) und Madison Keys (USA) die Weltnummern 10 und 16.

Was es sonst noch zu sagen gibt

Zuschauer: Im Melbourne Park sollen ab nächster Woche täglich bis zu 30'000 Zuschauer Einlass finden. Angesichts des Corona-Ausbruchs am Donnerstag in Melbourne ein zumindest optimistischer Plan.

Im Melbourne Park sollen ab nächster Woche täglich bis zu 30'000 Zuschauer Einlass finden. Angesichts des Corona-Ausbruchs am Donnerstag in Melbourne ein zumindest optimistischer Plan. Wetter: Die Prognosen sind einmal mehr äusserst wechselhaft. Von höchstens 18 Grad zum Auftakt steigt das Quecksilber am Donnerstag auf bis zu 31 Grad. Am Freitag wiederum droht Regen.

Die Prognosen sind einmal mehr äusserst wechselhaft. Von höchstens 18 Grad zum Auftakt steigt das Quecksilber am Donnerstag auf bis zu 31 Grad. Am Freitag wiederum droht Regen. Erstrunden-Knaller: Zum Auftakt kommt es unter anderem zu folgenden Knallern: Denis Shapovalov - Jannik Sinner, Matteo Berrettini - Kevin Anderson, Grigor Dimitrov - Marin Cilic, Pablo Carreno Busta - Kei Nishikori.

Zum Auftakt kommt es unter anderem zu folgenden Knallern: Denis Shapovalov - Jannik Sinner, Matteo Berrettini - Kevin Anderson, Grigor Dimitrov - Marin Cilic, Pablo Carreno Busta - Kei Nishikori. Modus: Zur Erinnerung – seit 2019 wird in Melbourne im Entscheidungssatz bei 6:6 Games ein Champions Tiebreak auf 10 Punkte gespielt.