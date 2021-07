Novak Djokovic jagt in Wimbledon seinen 20. Major-Titel. Derweil will Gegner Matteo Berrettini Italien vor den TV holen.

Legende: Auf einer Mission Novak Djokovic. Keystone

«Sorry, habe ich wieder zu viel gesprochen? Ich höre sofort auf!» So quittierte Novak Djokovic beim Platzinterview nach seinem Halbfinalsieg gutgelaunt einen etwas penetranten Zwischenrufer aus dem Publikum.

Diese Lockerheit kommt nicht von ungefähr: Der Serbe geht am Sonntag in seinen bereits 30. Final auf Stufe Grand Slam; er weiss, wie der Hase läuft. Für Gegner Matteo Berrettini wird das Spiel eine Premiere.

Sogar der «Golden Slam» winkt

Es wird dennoch ein spezielles Endspiel für Djokovic: Mit dem möglichen Gewinn seines 20. Grand-Slam-Titels könnte er den Rekord von Roger Federer und Rafael Nadal einstellen. «Das würde mir alles bedeuten. Darum bin ich hier», so die Weltnummer 1.

Sollte er am Sonntag auch das dritte Duell mit Berrettini gewinnen, würde Djokovic zudem weiter die Chance haben, erstmals seit dem Australier Rod Laver 1969 alle 4 Grand-Slam-Turniere in einem Jahr zu gewinnen. Den «Grand Slam» (mit einem Sieg an den US Open) könnte er mit Olympia-Gold in Tokio sogar noch zum «Golden Slam» machen. Theoretisch.

Die Sympathien in London dürften aus Sicht des fünfmaligen Wimbledonsiegers dem italienischen Aussenseiter Berrettini gehören. «Aber hoffentlich können die Leute auch anerkennen, welche Bedeutung die Partie für mich hat. Es steht Geschichte auf dem Spiel», meinte Djokovic.

Italiener, kauft einen Fernseher!

Berrettini setzt nicht nur auf die Unterstützung vor Ort. Vor dem zweifellos grössten Spiel seiner Karriere fordert er von den italienischen Fans: «Sie sollen alle einen schönen Fernseher kaufen, wenn sie nicht bereits einen haben. Ich glaube nämlich, es wird ein spezieller Sonntag für uns alle.»

Der 25-Jährige spielt damit auf die Tatsache an, dass am Abend nach seinem Final Italien im Endspiel der EURO 2020 eine 2. Chance auf einen Titel hat. Berrettinis Fokus liegt natürlich auf seinem Auftritt, aber: «Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich mir das Spiel anschauen.» Eventuell mit einer Wimbledon-Trophäe neben sich?