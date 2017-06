Wawrinka auf Connors' Spuren

Stan Wawrinka hat gegen Marin Cilic die beste Leistung des Turniers gezeigt. Und der Romand sorgte mit seinem Halbfinal-Einzug in Paris dafür, dass gleich mehrere (persönliche) Bestmarken purzelten.

Wawrinka: «Das war mein bester Match des Turniers» (frz.) 1:08 min, vom 7.6.2017

Die Vorzeichen vor dem Viertelfinal der French Open zwischen Stan Wawrinka und Marin Cilic hatten Spannung versprochen: Weder der Schweizer noch der Kroate hatten im bisherigen Turnierverlauf einen Satz abgegeben.

« Ich habe nicht ein solches Skore erwartet, doch ich bin überzeugt von meinem Spiel. » Stan Wawrinka



Doch mit seiner bisher besten Leistung an der Porte d'Auteil sorgte Wawrinka dafür, dass zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieger aufkamen. «Es war ein perfekter Match», konstatierte der Lausanner denn auch zufrieden. Er habe sich körperlich gut gefühlt, sich gut bewegt und präzise gespielt, analysierte er.

Doch dass er Cilic nur 7 Games würde zugestehen müssen, überraschte selbst ihn. «Ich habe nicht ein solches Skore erwartet, doch ich bin überzeugt von meinem Spiel; das war ich seit Beginn des Turniers», so der Waadtländer.

Historische Ereignisse

Wawrinka steht an der Porte d'Auteuil zum 3. Mal in Serie im Halbfinal, was er zuvor bei keinem Major-Turnier geschafft hatte. Er hat zudem erstmals in seiner Karriere an 3 Grand-Slam-Turnieren in Folge mindestens den Halbfinal erreicht (US Open 2016 und Australian Open 2017) – in Paris zum ersten Mal ohne dabei einen Satz abzugeben.

Mit seinen 32 Jahren und 78 Tagen ist Wawrinka neu der älteste Spieler seit Jimmy Connors (32 Jahre, 280 Tage) 1985, der bei Roland Garros in den Halbfinal vorstiess.

Wawrinka hat ebenso wie Rafael Nadal und Dominic Thiem keinen Satz abgegeben in diesem Turnier. Dass dies drei Halbfinalisten gelungen ist, gab es in der Open Era noch nie.

For the first time in Open Era, three men have reached @rolandgarros semifinals without dropping a set: Wawrinka, Thiem & Nadal. #RG17 — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 7. Juni 2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.06.17, 11:00 Uhr