Wawrinka behält gegen Dolgopolow einen kühlen Kopf

Heute, 16:06 Uhr

Stan Wawrinka ist an den French Open in die 3. Runde eingezogen. Gegen den Ukrainer Alexandr Dolgopolow (ATP 89) packte der Lausanner in den wichtigen Momenten sein bestes Tennis aus.

Wawrinka - Dolgopolow: Die Live-Highlights Wawrinka siegt in umkämpfter Partie Wawrinka - Dolgopolow: Die Live-Highlights 1:05 min, vom 1.6.2017

Wawrinka siegt in umkämpfter Partie 0:50 min, vom 1.6.2017 Ohne Satzverlust: Wawrinka besiegt Dolgopolow mit 6:4, 7:6 (7:5), 7:5

Wawrinka besiegt Dolgopolow mit 6:4, 7:6 (7:5), 7:5 Mit Variation: Vorhand, Rückhand und Aufschlag funktionieren beim Schweizer

Vorhand, Rückhand und Aufschlag funktionieren beim Schweizer Gegen einen Italiener: In der 3. Runde wartet Andreas Seppi oder Fabio Fognini Im 3. Satz wurde Wawrinka von Dolgopolow noch einmal alles abverlangt. Der Schweizer und der Ukrainer lieferten sich phasenweise Tennis vom Feinsten. Gegen einen anderen Gegner hätte Dolgopolow mit seiner Performance durchaus eine Chance gehabt – nicht aber gegen Wawrinka, der im entscheidenden Moment jeweils noch eine Schippe drauflegen konnte. «Er hat es mir nicht leicht gemacht. Sein Spiel ist sehr variabel, deshalb war es wichtig, dass ich mich auf mich konzentriere. Das ist mir gut gelungen, und ich habe gut aufgeschlagen», zeigte sich Wawrinka mit seinem Auftritt zufrieden. Wawrinkas Rückhand aus dem Lehrbuch zum Satzgewinn Dreimal knapp, dreimal klappt's Ähnlich wie im 3. Satz war Wawrinka auch im 1. Durchgang ein frühes Break gelungen. Nachdem er diesen Vorsprung beide Male preisgeben musste, sicherte er sich den entscheidenden Servicedurchbruch zum Satzgewinn jeweils mit einer Tempoverschärfung – und einem herrlichen Rückhand-Winner im 1. Satz. Zurecht zufrieden ist Wawrinka mit seinem Aufschlag. Neben den beiden Rebreaks in den Durchgängen 1 und 3 musste der 32-Jährige seinen Service nie abgeben. Im 2. Durchgang, der ohne Breakchance in die Kurzentscheidung ging, zeigte sich der Schweizer abgebrüht. Aufschlag, Vorhand, und eine wie immer saftige Rückhand trugen ihren Teil dazu bei. Welcher Italiener darfs denn sein? In der 3. Runde trifft Wawrinka am Samstag auf einen Italiener, entweder den als Nummer 28 gesetzten Fabio Fognini oder den Südtiroler Andreas Seppi (ATP 83). Wawrinka: «Die Art und Weise wie ich gespielt habe, ist wichtig» 1:26 min, vom 1.6.2017 Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12:55 Uhr, 01.06.2017

mir