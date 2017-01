Wawrinka vs. Tsonga: Es dürfte eine enge Kiste werden

Im Melbourne-Viertelfinal stehen sich Stan Wawrinka und Jo-Wilfried Tsonga zum 8. Mal gegenüber. Die bisherigen 7 Duelle haben etwas offenbart: Klare Verdikte gibt es nicht.

Partien zwischen Stan Wawrinka und Jo-Wilfried Tsonga haben es in sich. So auch das letzte Duell 2015 im French-Open-Halbfinal. Der Schweizer setzte sich in 4 ganz engen Sätzen durch und sagte anschliessend: «Die Partie hätte auf beide Seiten kippen können.»

Dies trifft auf die meisten der bislang 7 Duelle zu. Noch nie konnte einer der beiden Spieler ohne Satzverlust ein Match gewinnen. Die vielleicht klarste Angelegenheit war die Begegnung im Davis-Cup-Final 2014. Wawrinka fuhr einen letztlich deutlichen Erfolg ein, musste aber den 2. Satz abgeben.

Zwei Fünfsätzer in Paris

Episch verliefen die beiden ersten von total drei Duellen bei den French Open. 2011 holte der Romand einen 0:2-Satzrückstand auf und zog in die Achtelfinals ein. Ein Jahr später revanchierte sich der Franzose und setzte sich im Achtelfinal ebenfalls in 5 Sätzen durch.

« Er stand hier schon im Endspiel. Es wird ein interessantes Spiel gegen ihn. » Stan Wawrinka

über Jo-Wilfried Tsonga

Ja selbst das allererste Rencontre vor fast 10 Jahren in Metz hatte es in sich: Tsonga verlor den Startsatz im Tiebreak und holte sich die beiden folgenden Umgänge jeweils mit 6:4. Im Head-to-Head steht es inzwischen 4:3 für Wawrinka, der die letzten 3 Duelle alle gewonnen hat.

Wawrinka kennt die Fakten – fast

Wawrinkas Respekt vor Tsonga (ATP 12) ist gross und die Weltnummer 4 outet sich als wahrer Faktenkenner: «Er ist eigentlich seit eh und je im Bereich der Top 10 und war einst die Nummer 5 der Welt. Er stand hier schon im Endspiel. Es wird ein interessantes Spiel gegen ihn.»

In einem Punkt täuschte sich Wawrinka indes. Er lobte Tsonga dafür, schon in jedem der Grand-Slam-Turniere im Halbfinal gestanden zu haben. Dies stimmt indes nicht ganz. Bei den US Open scheiterte der Franzose 3 Mal im Viertelfinal. Wawrinka wird alles daran setzen, dass in dieser Runde für Tsonga auch 2017 in Melbourne Endstation ist.

Wawrinka-Tsonga: Die bisherigen Duelle Die bisherigen Duelle Jahr Event Resultat Sieger 2015 French Open

6:3, 6:7, 7:6, 6:4

Wawrinka 2014 Davis-Cup-Final

6:1, 3:6, 6:3, 6:2

Wawrinka 2013 Masters Madrid

6:2, 6:7, 6:4

Wawrinka 2013 Masters Monte Carlo

6:2, 3:6, 4:6

Tsonga 2012 French Open

4:6, 6:7, 6:3, 6:3, 4:6

Tsonga 2011 French Open

4:6, 6:7, 7:6, 6:2, 6:3

Wawrinka 2007

Metz

7:6, 4:6, 4:6

Tsonga

Wawrinkas Einzug in den Viertelfinal 2:44 min, aus sportpanorama vom 22.1.2017

Kommt es zum Schweizer Duell an den Australian Open?

