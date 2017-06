Weiter ohne Satzverlust: Wawrinka steht im Viertelfinal

Stan Wawrinka bodigt im Achtelfinal von Roland Garros den Lokalmatadoren Gaël Monfils in 3 Sätzen. Im Viertelfinal trifft er auf einen ausgeruhten Marin Cilic.

Wawrinka bezwingt Monfils in 3 Sätzen Die besten Ballwechsel bei Wawrinka-Monfils Wawrinka bezwingt Monfils in 3 Sätzen 2:06 min, vom 5.6.2017

Die besten Ballwechsel bei Wawrinka-Monfils 5:00 min, vom 5.6.2017

Geschenke und Unvermögen: Die ersten beiden Sätze sind umkämpft.

Widerstand im 3. Satz gebrochen: Wawrinka spielt die Partie souverän nach Hause.

Von Aufgabe profitiert: Im Viertelfinal wartet ein ausgeruhter Marin Cilic.

Einseitig und früh entschieden war eigentlich nur der 3. Satz: Stan Wawrinka gelangen Breaks zum 2:1 und 4:1. Ab da war Gaël Monfils' Widerstand gebrochen, Wawrinka konnte befreit auf- und das 7:5, 7:6 (9:7), 6:2 nach Hause spielen.

Umkämpfter waren dagegen die ersten 2 Sätze. Sinnbildlich für den Match stand dabei das allererste Game: Wawrinka sah sich bereits 2 Breakbällen gegenüber – und hämmerte dem Franzosen in der Folge 4 Service-Winner am Stück um die Ohren. Wie so oft funktionierte der Romand in den wichtigen Momenten.

Das entscheidende Break im ersten Durchgang war dann ein Geschenk Monfils': Erst segelte ein einfacher Vorhand-Volley der Weltnummer 16 ins Out, dann schloss er das Game mit einem Doppelfehler zugunsten Wawrinkas ab.

Tiebreak-Serie geht weiter

Auch der 2. Satz war geprägt von Breakchancen und abwechselnd unkonstanten Phasen der beiden Akteure. Allgemein hatte das hohe Spielniveau vom Beginn etwas abgenommen. Ein kurzes «Medical Timeout» von Wawrinka entpuppte sich zum Glück als reine Vorsichtsmassnahme.

Gute Freunde: Kurzer Plausch auf dem Court

Am Ende musste das Tiebreak den 2. Durchgang entscheiden. Der Schweizer vergab dabei gleich 4 Satzbälle, ehe er den Sack nach einem sehenswerten Punkt in extremis zumachen konnte. Es war der 3. Tiebreak-Gewinn für Wawrinka an diesem Turnier.

Jetzt wartet Cilic

Im Viertelfinal wartet nun Marin Cilic auf die Weltnummer 3. Der Kroate steht bei den French Open zum ersten Mal unter den letzten 8. In seinem Achtelfinalspiel profitierte Cilic von der Aufgabe von Kevin Anderson beim Stand von 6:3, 3:0 und dürfte deshalb ausgeruhter sein.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.06.17, 15:00 Uhr