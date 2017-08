«Werde fast sicher bei hundert Prozent sein»

Samstag, 26. August 2017, 22:27 Uhr

Roger Federer glaubt, dass er seine Rückenprobleme überwunden hat. Die Gedanken, noch einmal Nummer 1 zu werden, sind vor seinem Startspiel an den US Open trotzdem in den Hintergrund gerückt.

Wie sich Federer vor den US Open fühlt 1:20 min, vom 26.8.2017 Am Dienstag trifft Roger Federer in seinem Auftaktspiel an den US Open auf den jungen Amerikaner Frances Tiafoe (ATP 71). Nachdem er das Turnier in Cincinnati wegen Rückenbeschwerden ausgelassen hat, ist der Baselbieter guten Mutes.

«Ich hatte Zeit, zu regenerien. Diese Zeit hatte ich zum Beispiel vor dem Davis-Cup-Final 2014 nicht. Da musste ich sofort alles tun. Auf den Platz. Mit Schmerzmitteln. Und ganz vielen Problemen. Das ist dieses Mal anders.» über Rafael Nadal: «Weil viele Spieler fehlen, die ihm sonst gefährlich werden könnten, wird er ein gutes Turnier spielen. Auf jeden Fall! Und als neue Weltnummer 1 wird er sicher perfekt starten.»

«Weil viele Spieler fehlen, die ihm sonst gefährlich werden könnten, wird er ein gutes Turnier spielen. Auf jeden Fall! Und als neue Weltnummer 1 wird er sicher perfekt starten.» über seine Ambitionen betreffend Nummer 1: «Ich darf nicht zu weit voraus schauen. Vor allem mit den Rückenproblemen, die ich gehabt habe. Zuerst muss ich durch die erste Woche kommen. Und erst dann wird es interessant.»

