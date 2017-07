Wieder Regen: Auf den Aussenplätzen wird nicht gespielt

Heute, 11:45 Uhr, aktualisiert um 17:19 Uhr

Sobald das Wetter mitspielt, zeigen wir Ihnen auch am 8. Turniertag in Wimbledon alle Spiele auf den 3 Hauptplätzen in voller Länge.

Das Programm auf dem Centre Court (ab 13 Uhr): Adrian Mannarino - Novak Djokovic

Venus Williams - Jelena Ostapenko

Johanna Konta - Simona Halep Das Programm auf Court No. 1 (ab 14 Uhr): Garbine Muguruza - Swetlana Kusnetsowa

Magdalena Rybarikova - Coco Vandeweghe Das Programm auf Court No. 2 (ab 12 Uhr): Jamie Murray/Martina Hingis - Roman Jebavy/Lucie Hradecka

Henri Kontinen/John Peers - Ryan Harrison/Michael Venus

Andre Begemann/Nicole Melichar - Daniel Nestor/Andreja Klepac Hinweis: Die Übertragungen sind ohne Kommentar. Änderungen am Programm und bei der Auswahl der Courts vorbehalten.

