Nach seinen provokanten Auftritten in den Runden zuvor entschuldigt sich der Russe im Platzinterview beim Publikum.

Flushing Meadows und Daniil Medwedew. Nach harzigem Beginn könnte daraus doch noch eine Liebesbeziehung werden. Jedenfalls tat der Russe im Platzinterview nach seinem Viertelfinal-Erfolg das Beste, die Fans wieder auf seine Seite zu bringen.

Besserung in Sicht

Noch in den beiden Runden zuvor hatte Medwedew mit provokanten Äusserungen den Unmut des Publikums auf sich gezogen. Im Louis-Armstrong-Stadion spottete er zweimal in Richtung der buhenden Zuschauer: «Ihr habt mir so viel Energie geschenkt.»

Auf Arthur Ashe folgte nun die Wiedergutmachung: «Viele Leute unterstützen mich, viele mögen mich nicht. Ich versuche nur, mich selbst zu sein. Jetzt kann ich nur sagen: ‹Sorry – und vielen Dank›.»